Ruhani: Bu yaptırımlar size bomba olarak döner

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ve Batı’nın yaptırımlarının, İran’ın terörizmle mücadelesinin zayıflamasıyla ortaya çıkacak mülteci ve uyuşturucu akımından bu ülkelerin muaf olmayacağını söyledi.

Ruhani: "İran’a yaptırım uygulayan ülkeleri ikaz ediyorum. Eğer uygulanan yaptırımlar sebebiyle İran’ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zaafa uğrarsa; mülteci, uyuşturucu akımı, terörizm ve bombalardan siz müstesna olmayacaksınız” dedi.

Ruhani ABD’nin yaptırımlarını da “ekonomik terörizm” olarak adlandırdı.

Televizyon'da canlı olarak yayınlanan konuşmada Ruhani, "Yaptırımı uygulayanları uyarıyorum, eğer İran'ın uyuşturucu ve terörle mücadele gücü etkilenirse, sizi uyuşturucu, sığınmacı, bomba ve terörizm selinden koruyan kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Afganistan, Çin, Pakistan ve Rusya meclis başkanlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.