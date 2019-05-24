Ruhani: İran bombalansa da vazgeçmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

İran ile ABD arasındaki gerilim artarken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'ın bombalansa bile ABD baskısına boyun eğmeyeceğini ve hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Ruhani Irak ile İran arasında 1980'li yıllarda yapılan savaşın anma töreninde yaptığı açıklamada "Direnmemiz gerekiyor. düşmanlarımız topraklarımızı bombalasa ve çocuklarımız şehit olsa, yaralansa ya da tutuklansa da ülkemizin bağımsızlığı ve onurumuz için hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ruhani İran'ın düşmanı ekonomi savaşında pişman edeceğini söyledi.

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