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Dünya Ruhani İran bombalansa da vazgeçmeyecek
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ORTADOĞU

Ruhani: İran halkını hedef alan ABD'yi pişman edeceğiz

Ruhani: İran bombalansa da vazgeçmeyecek

İran ile ABD arasındaki gerilim yükselirken Cumhurbaşkanı Ruhani'den bir açıklama geldi. Ruhani; "İran bombalansa bile ABD baskısına boyun eğmeyecek ve hedeflerinden vazgeçmeyecek" dedi.

Haber Merkezi Reuters
Ruhani, ekonomik savaşla İran halkının hedef alındığını söyledi.
Ruhani, ekonomik savaşla İran halkının hedef alındığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende konuştu.

İran ile ABD arasındaki gerilim artarken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'ın bombalansa bile ABD baskısına boyun eğmeyeceğini ve hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Ruhani Irak ile İran arasında 1980'li yıllarda yapılan savaşın anma töreninde yaptığı açıklamada "Direnmemiz gerekiyor. düşmanlarımız topraklarımızı bombalasa ve çocuklarımız şehit olsa, yaralansa ya da tutuklansa da ülkemizin bağımsızlığı ve onurumuz için hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ruhani İran'ın düşmanı ekonomi savaşında pişman edeceğini söyledi.

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