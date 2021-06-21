Dünya Ruhani İrana yönelik yaptırımlar kalkacak
ORTADOĞU

Ruhani: İran'a yönelik yaptırımlar kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını söyledi. Ülkenin muhtelif bölgelerindeki ticari projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi AA
Ruhani: İrana yönelik yaptırımlar kalkacak
Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını ifade etti.

Ülkenin muhtelif bölgelerindeki ticari projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

YAPTIRIMLAR KENARA BIRAKILDI

Ruhani, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır oldukları yönünde açıklama yaptıklarını ve Washington'daki yeni yönetimin aylar sonra yaptırımları bir kenara bırakması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Hasan Ruhani, "ABD'nin yeni yönetimi defalarca yaptırımların yanlış olduğunu dile getirmiştir. Yaptırımlar kısa sürede kalkacak ve yabancı sermaye İran'a doğru akacak." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Hikayesiyleumut oluyor

Hikayesiyle
umut oluyor

​Tüp bebek olarak doğduğu merkezde şimdi hemşire...
Değeri daire fiyatına eşit

Değeri daire
fiyatına eşit

​Malzemelerini ülke ülke dolaşarak kendisi satın alıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamada son rakamı açıkladı: Yüzde 51e ulaştık

Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

​Ticareti kesintiye uğratıp ihracatı yavaşlatır

​AYM HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemeyi tamamladı.

​İstanbul'daki restoranlara yönelik çarpıcı araştırma

​Üç katlı bina zamanla yan yattı, vatandaşlar endişeli.

​Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme yasalaştı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.