Ruhani: İran'a yönelik yaptırımlar kalkacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 devlet başkanı, 43 dışişleri bakanının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu için geldikleri kentte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.