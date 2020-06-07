Rum Kesimi'nden Akıncı kazansın temennisi: Yeniden seçilirse...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Ekim'de yapılacak.

Rum Kesimi'nden seçimin sonuçlarına ilişkin temenni açıklaması geldi.

Politico dergisine konuşan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti.

"AKINCI YENİDEN SEÇİLİRSE..."

Anastasiadis, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Kıbrıslı Türkler sandık başına gidecek ve Mustafa Akıncı yeniden lider seçilirse, adanın iki yakası arasındaki yeniden birleşme müzakereleri "kesinlikle" devam edebilir" diye konuştu.

Sözü Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere getiren Anastasiadis, bölgede olduğu düşünülen doğalgaz yataklarının adil bir şekilde bölünmesi şartıyla ve Ankara'nın, enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

HADDİ AŞAN SÖZLER

Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflı haksız girişimlerde bulunan Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı, haddini aşarak, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki saldırganlığını azaltmazsa, AB üyeliğine aday olma statüsünü kaybetmelidir" görüşünü paylaştı.

YENİ RUHSAT SAHALARI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirilen Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

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