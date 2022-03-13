Dünya Rus askerler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı
AVRUPA

Rus askerler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine bağlı Dniprorudne kentinin Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'in, Rus askerleri tarafından kaçırıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rus askerler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı
Dniprorudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Dniprorudne Belediye Başkanı Matveyev'in kaçırıldığını duyurdu.

Demokratik yollarla seçilen Belediye Başkanı Matveyev'in, "Rus savaş suçluları" tarafından kaçırıldığını kaydeden Kuleba, "Sıfır yerel destek alan işgalciler, teröre yöneliyor" ifadesini kullandı.

Kuleba, "Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, Rusya'nın, Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum" ifadesine yer verdi.

  • Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, 11 Mart'ta, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıklamıştı.

Bakanlık hasar gören manastırın görüntülerini de paylaştı.
Bakanlık hasar gören manastırın görüntülerini de paylaştı.

Svyatohirsk Mağara Manastırı'na füze saldırısı

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Donetsk bölgesinde mültecilerin sığındığı Svyatohirsk Mağara Manastırı'na Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek "Raporlara göre, yaralılar var" ifadesi kullanıldı.

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