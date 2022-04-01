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Dünya Rus askerleri Çernobil Nükleer Santralinden çekildi
AVRUPA

Rus askerleri Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rus askerleri Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi
Foto/arşiv

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

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