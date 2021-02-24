Dünya Rus gemisi tarihte ilk kez kışın ortasında Kuzey Buz Denizini geçti
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Rus gemisi tarihte ilk kez kışın ortasında Kuzey Buz Denizi’ni geçti

Rus gemisi tarihte ilk kez kışın ortasında Kuzey Buz Denizi’ni geçti

Rusya’dan Çin’e sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir gemi tarihte ilk kez kış mevsimi ortasında Kuzey Buz Denizi’nden geçmeyi başardı.

Haber Merkezi İHA
Kuzey Buz Denizi’ni tarihte ilk kez bir gemi kış mevsiminde geçmeyi başardı.
Kuzey Buz Denizi’ni tarihte ilk kez bir gemi kış mevsiminde geçmeyi başardı.

Buzla kaplı olması nedeniyle deniz taşımacılığının her yıl Temmuz ve Kasım ayları arasında yapılabildiği Kuzey Buz Denizi’ni tarihte ilk kez bir gemi kış mevsiminde geçmeyi başardı.

  • Rusya Nükleer Enerji Kurumu (ROSATOM) tarafından yapılan açıklamada, 300 metre uzunluğundaki "Christophe de Margerie" isimli geminin, Sibirya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’ndan kalktığı ve sıvılaştırılmış doğalgazı Çin’e ulaştırıldığı aktarıldı.

ROSATOM, yükünü boşaltan geminin geçtiğimiz 27 Ocak’ta Çin’in Jiangsu Limanı’ndan ayrılarak, Rusya’ya dönüş için hareket ettiğini ve buzla kaplı Bering Boğazı’ndan geçerek Kuzey Buz Denizi’nden 19 Şubat’ta Yamal Yarımadası’nda ulaştığı ifade edildi.

ROSATAM, geminin Kuzey Buz Denizi’ndeki yolculuğunun görüntülerini basına servis ederek, tarihte ilk kez bir geminin kış ortasında bu rotada ilerlediği ve toplamda 2 bin 500 deniz mili yol aldığını belirtti.

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