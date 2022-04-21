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Dünya Rus işgalinin ardından Mariupolde günlük hayat Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar
AVRUPA

Rus işgalinin ardından Mariupol’de günlük hayat: Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar

Mariupol sakinleri yıkımın içerisinde her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

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Necdet Burak Özyurt Yeni Şafak
Rus işgalinin ardından Mariupol’de günlük hayat: Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar
Yaşlı bir Mariupol sakini, el aracıyla insani yardım kolisini evine götürmeye çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken dünyanın gözü Mariupol’e kilitlendi.

Bir adam ve çocuk bisikletle, savaşın etkisini gösteren yanmış otobüslerin yanından geçiyor.
Bir adam ve çocuk bisikletle, savaşın etkisini gösteren yanmış otobüslerin yanından geçiyor.
Yerel sakinler yıkık binaların narasında eşyalarını taşıyor.
Yerel sakinler yıkık binaların narasında eşyalarını taşıyor.

Moskova tarafı kentin tamamen düştüğünü ileri sürerken Azovstal Demir Çelik Tesisleri’nde direnen Ukrayna birlikleri ise teslim olmayı reddediyor.

Kent sakinleri savaşın ortasında tek iletişim araçları olan telefonlarının taşınabilir bir jeneratör aracılığıyla şarj edilmesini bekliyor.
Kent sakinleri savaşın ortasında tek iletişim araçları olan telefonlarının taşınabilir bir jeneratör aracılığıyla şarj edilmesini bekliyor.

Amerikan haber kanalı ABC’ye konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus ordusunun Ukrayna birliklerine teslim olmaları yönündeki talebini reddettiklerini söyledi.

Mariupol’da savaş sırasında nağır hasar gören bir napartmanın önünde Rus nkuvetlerine ait bir tankın nyanında bir kedi yürüyor.n
Mariupol’da savaş sırasında nağır hasar gören bir napartmanın önünde Rus nkuvetlerine ait bir tankın nyanında bir kedi yürüyor.n

Kentte hal böyleyken Mariupol sakinleri yıkımın içerisinde her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Şehirdekurulanküçükpazarlardainsanlargünlükihtiyaçlarınıkarşılamayaçalışıyor.
Şehirdekurulanküçükpazarlardainsanlargünlükihtiyaçlarınıkarşılamayaçalışıyor.

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