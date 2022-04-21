Rus işgalinin ardından Mariupol’de günlük hayat: Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken dünyanın gözü Mariupol’e kilitlendi.
Moskova tarafı kentin tamamen düştüğünü ileri sürerken Azovstal Demir Çelik Tesisleri’nde direnen Ukrayna birlikleri ise teslim olmayı reddediyor.
Amerikan haber kanalı ABC’ye konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus ordusunun Ukrayna birliklerine teslim olmaları yönündeki talebini reddettiklerini söyledi.
Kentte hal böyleyken Mariupol sakinleri yıkımın içerisinde her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.