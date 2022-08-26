Rus jetlerine Fransız yakıtı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimi sonrası Batılı ülkeler bir yandan Moskova’ya yaptırım uyguladığını iddia ederken diğer yandan Rus şirketlerle çalışmayı sürdürüyor. Fransa’nın en büyük gazetelerinden Le Monde’un önceki gün yayımladığı rapor, yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Gazetenin haberine göre, Fransa’nın en büyük enerji şirketi TotalEnergies, savaşın başından beri Rus jetlerine yakıt sağlıyor. Haberde, söz konusu jetlerin, Mariupol’deki tiyatronun bombalanması da dahil olmak üzere Ukrayna’nın sivil nüfusunu vurmakla suçlandığı bilgisine yer verildi.

TotalEnergies

Yine önceki gün İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan haber de ABD ve İngiltere merkezli pek çok yatırım fonunun, savaşta Rusya’nın en büyük desteği olan petrol sektörüne milyarlarca dolar yatırım yaptığını gözler önüne sermişti. Aralarında JPMorgan Chase ve HSBC gibi dev bankaların bulunduğu 400 yabancı finans kurumunun, fosil yakıt (petrol ve doğal gaz) sektöründe faaliyet gösteren Rus enerji devlerine 130 milyar dolar fon aktardığı ortaya çıkmıştı.

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SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Le Monde’un yayımladığı rapora göre, yaklaşık yarısı Fransız TotalEnergies’e ait olan Rus gaz sahası, Ukrayna’daki hedefleri vuran bombardıman uçaklarına yakıt üretmek için kullanılıyor. Raporda, “Le Monde gazetesi, kısmen Fransız TotalEnergies’e ait olan Sibirya’daki Termokarstovoye gaz sahasından, çok amaçlı uçak filolarının bulunduğu iki askeri hava üssüne kadar geniş bir tedarik zincirini ortaya koydu” ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca, yakıt sağlanan filoların, Ukraynalı sivilleri hedef almakla suçlandığı kaydedildi. 2021 yılı raporuna göre, TotalEnergies, Termokarstovoye sahasından gaz çıkaran Terneftegaz’ın yüzde 49’una sahip. Sahanın yüzde 51’lik kısmi ise Rus şirketi Novatek’e ait.

43 BİN TON SEVKİYAT

Haberde, doğal gaz kondensatlarının (gaz çıkarılırken geri kazanılan sıvı hidrokarbon) önce işlenmek üzere boru hattıyla Purovsky’deki Novatek tesisine gönderildiği, daha sonra da jet yakıtı olarak rafine edilmek üzere demir yolu ile Güney Sibirya’nın Omsk şehrine gönderildiği belirtildi. Haberini finansal bilgi şirketi Refinitiv’in verilerine dayandıran gazete, yakıtların 2022’nin başından bu yana Ukrayna sınırına yakın hava üslerine ulaştırıldığını bildirdi. Raporda derlenen verilere göre, savaşın başladığı şubat ayı sonundan temmuz sonuna kadar Morozovsk ve Malshevo’daki hava üslerine 42 bin 700 ton yakıt sevk edildi. Le Monde’un iddialarını yorumlayan Global Witness araştırma ekibi, bu miktarda bir yakıtın, 3 bin 400 Suhoy Su-34 bombardıman uçağının yakıt tankını doldurmak için yeterli olduğunu ifade etti.

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‘İDDİA SORUŞTURULACAK’

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların tüm yönüyle soruşturulacağını belirtti. France 2 kanalına verdiği demeçte Beaune, konunun son derece ciddi olduğuna işaret ederek, “İsteyerek ya da istemeyerek, Fransız veya başka bir şirketin yaptırımları delmesine müsaade edilemez” dedi.

Putin: Petrol ve gaz gelirimiz artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Federal Vergi Servisi Başkanı Danil Yegorov ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirimiz artıyor” diye konuştu. Öte yandan Putin, Rus ordusundaki asker sayısının gelecek yılın başına kadar 137 bin artırılması için karar imzaladı. Kararla, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısı, 1 milyon 150 bin 628’i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak.