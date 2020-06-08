Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rus muhalifler, anayasa değişikliğine karşı çıkıyor Anayasa değişikliği Putine yeniden aday olma imkanı veriyor
ASYA

Rus muhalifler, anayasa değişikliğine karşı çıkıyor: Anayasa değişikliği Putin'e yeniden aday olma imkanı veriyor

Rus muhalifler, ülkede anayasa değişikliği için 1 Temmuz'da yapılacak halk oylamasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.
Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.

Elma (Yabloko) Partisi Başkanı Grigoriy Yavlinskiy, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024’te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için 1 Temmuz’da yapılacak referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Halk oylamasının "yasadışı" ve "topluma karşı" olduğunu vurgulayan Yavlinskiy, "Referandumun sonuçları yasal güce sahip olamaz" dedi.

Yavlinskiy, "Parti komitesi, oylamaya katılmanın temelde kabul edilemez olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy da anayasa değişikliğinin yasadışı olduğuna dikkati çekerek, "Bu, kanunların, anayasanın ihlali ve iktidarın ele geçirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sol Cephe (Levıy Front) Harekatı Koordinatörü Sergey Udaltsov da ülkedeki muhalif güçlerine anayasa değişikliğine karşı eylemleri pekiştirme çağrısında bulundu.

Anayasa değişikliği Putin'e yeniden aday olma imkanı veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke siyasi sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik ocak ayındaki konuşmasının ardından anayasa değişikliği çalışmaları başlamıştı.

  • Tasarı, Rus Parlamentosu'nun alt ve üst kanatlarında, federal bölgelerin yasama organlarında kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin de uygun bulduğu tasarının kabul edilmesiyle Rusya'nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak.

Değişiklikler, Putin'in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine de imkan sağlayacak.

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.

Putin’den Suriye’deki askeri üsler için talep: Daha fazla arazi
DÜNYA
Putin’den Suriye’deki askeri üsler için talep: Daha fazla arazi

Rusya'nın Libya'daki son adımları: Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor
DÜNYA
Rusya'nın Libya'daki son adımları: Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor

Rusya lideri Putin'e karşı ilk kez dava kabul kabul edildi
DÜNYA
Rusya lideri Putin'e karşı ilk kez dava kabul kabul edildi
Abone Ol Google News
Yunan bakanın hadsizliğine güldü geçti

Yunan bakanın hadsizliğine güldü geçti

"Türkiye'ye savaş açacakmış, zekasının seviyesini gösteriyor..."
HDPden CHPye soğuk duş

HDP'den CHP'ye soğuk duş

Buldan rest çekti: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok.
Türkiye Libyada petrol arayacak

Türkiye Libya'da petrol arayacak

Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyenlere kötü haber.
ODATV'cinin telefonunda yok yok

ODATV'cinin telefonunda yok yok

Suriye'den Libya operasyonlarına kadar TSK'nın çok sayıda bilgisi çıktı.
Gururlandıran açıklama

Gururlandıran açıklama

​Yurt dışına 2000'den fazla solunum cihazı satışı gerçekleştirdik.
Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

​MHP lideri Bahçeli'den gündeme damga vuran mesaj.
Tüm şehir<br>diken üstünde

Tüm şehir
diken üstünde

Minibüsçüler koronaya yakalandı, ekipler yolcuların peşinde.
ABD polisi uslanmıyor

ABD polisi uslanmıyor

Yerdeki adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi.
Ronaldo ve Messi <br>listede yok

Ronaldo ve Messi
listede yok

​Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu açıklandı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Bu da İYİ Parti kaçağı

Bu da İYİ Parti kaçağı

​İşte Akşener'in sağ kolu Türkkan'ın kaçak fabrikası ve çiftliği.
Hem suçlu<br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​Vakaların 10 kat arttığı şehirde denetimlere maskesiz vatandaş tepkisi.
Yüzde 40 indirim

Yüzde 40 indirim

​Hem kahramanlar hem de beraberindeki 3 kişi için geçerli.
Türkiye'de <br>ilk kez görüldü

Türkiye'de
ilk kez görüldü

Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi.
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Amerika'ya 100 bin <br>köle satan tüccar

Amerika'ya 100 bin
köle satan tüccar

​İngiltere'de heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.