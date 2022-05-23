Rus müsteşar “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” diyerek istifa etti Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli Müsteşar Boris Bondarev, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığı “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” sözleri ile anlatarak istifa ettiğini duyurdu.

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