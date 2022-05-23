Dünya Rus müsteşar Ülkemden hiç bu kadar utanmadım diyerek istifa etti
AVRUPA

Rus müsteşar “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” diyerek istifa etti

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli Müsteşar Boris Bondarev, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığı “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” sözleri ile anlatarak istifa ettiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rus müsteşar “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” diyerek istifa etti
Arşiv

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli 41 yaşındaki Müsteşar Boris Bondarev,

  • “Ülkemden hiç bu kadar utanmadım” diyerek istifa ettiğini açıkladı. İstifa mektubunu sabah saatlerinde Rus diplomatik misyonlarına teslim eden Bondarev mektubunda, “20 yıllık diplomatik kariyerimde, dış politikamızda çok farklı yönler gördüm fakat ülkemden hiçbir zaman bu yılın 24 Şubat’ında olduğu kadar utanmadım” sözlerine yer verdi.

Litvanya: Rusya'dan elektrik alımını durdurduk
EKONOMİ
Litvanya: Rusya'dan elektrik alımını durdurduk

"Tolere edilebilir değil"

  • Rusya’nın Ukrayna’daki tutumu hakkında konuşan Bondarev, “Hükümetimin şu an yaptığı şey tolere edilebilir değil. Bir kamu personeli olarak, bunun sorumluluğunu taşımak zorundayım ve bunu yapmak istemiyorum” dedi. Rus yetkililerden henüz bir geri dönüş almadığını belirten Bondarev, “Rusya’nın muhtemel bir tepkisinden endişeli miyim? Bunun için endişeli olmam gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nı hedef alan açıklamalarda da bulunan Bondarev, “Bugün, Dışişleri Bakanlığı’nın diplomasi ile ilgisi yok. Her şey savaş çığırtkanlığı, yalanlar ve nefretle ilgili” dedi. Bondarev, istifasının ardından Cenevre’den ayrılmayı düşünmediğini de söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya Ukrayna’nın batısını almak istiyor
DÜNYA
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya Ukrayna’nın batısını almak istiyor

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler
DÜNYA
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​Tüm arıları yok etme potansiyeline sahip.
Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Öğrencilere ulaşım müjdesi: İBBnin zammı AK Parti ve MHPnin kararıyla geri çekildi

​20 yıllık atıl araziyi yüksek gelirli tarım alanı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.