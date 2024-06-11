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Dünya

Rus savaş uçağı Su-34 düştü: İki pilot öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının Kuzey Osetya bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğünü bildirdi. Uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

09:21 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 09:21 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya’nın güneyindeki Kuzey Osetya’da, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında teknik arıza yüzünden düştü.


İki pilot hayatını kaybetti

Kaza sonucu 2 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada,
“Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’ndeki dağlık bölgede, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Yerde yıkım yok. Mürettebat yaşamını yitirdi”
ifadesine yer verildi.

Alınan ilk bilgilere göre uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edildi.


Olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu çalışıyor.




#Rusya
#savaş uçağı
#Eğitim uçuşu
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