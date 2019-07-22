Dünya Rus savaş uçakları İdlibi vurdu 38 ölü
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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 38 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 38 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Beyaz Baretliler, yıkıntıların altında hayatta kalan olup olmadığına bakıyor.
Beyaz Baretliler, yıkıntıların altında hayatta kalan olup olmadığına bakıyor.

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 38 sivil hayatını kaybetti.

Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri, Keferruma beldesi, Maarşurin, Cibala, Martemater, Hiş, Urim El Cuz, Ureynibe ve Sutuh Ed Deyr köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Morik ilçeleri ile Tel Meleh, Cubbeyn, Havice ve Sırmaniye köylerine hava saldırısı düzenledi.

  • Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, aralarında 3'ü çocuk, Cibala'da 1, Keferruma beldesinde 4, Urim El Cuz köyünde 12 olmak üzere 38 sivil hayatını kaybetti. Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.

Söz konusu bölgelere yoğun hava saldırıları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi de Han Şeyhun, Serakib, Kefer Zita, Kefrenbil ilçeleri ile Hiş köylerine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi.

Rus savaş uçaklarının öğle saatlerindeki saldırısında, Suriye Sivil Savunmasının basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab hayatını kaybetmişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

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