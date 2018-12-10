Rus senatör: Batı’da ne olsa Rusya’dan biliniyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği’nin (SGDSN) Sarı Yelekler protestolarında Rusya’nın eli olduğu açıklamasına ilişkin Twitter’da değerlendirmede bulundu.

Puşkov “Batı’da ne zaman bir sıkıntı olsa anında Ruslar suçlanıyor. Brexit mi? Putin! Clinton mu kaybetti? O zaman Trump’ın Ruslarla anlaşması vardır! İtalya’daki Avrupa şüphecileri mi? Ruslardan başkası olamaz. Paris’teki protestolar mı? Bunların arkasında da Ruslar olmasın?” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği’nin (SGDSN) Rusya’nın Sarı Yelekler protestolarında eli olduğu iddialarını araştırmaya başladığını belirtmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya’yı Sarı Yelekler protestolarını organize etmekle suçlamıştı.

'Bunun palyaçoluk olduğunu tüm dünya anlıyor'

Rus parlamentosu alt kanadı Duma'daki Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Fransa'da başlatılan soruşturmanın, tüm sorunlardan Rusya'yı sorumlu gösterme eğiliminin devamı olduğunu söyledi. Çepa, "Bu gülünç. Diğer yandan bunun palyaçoluk olduğunu tüm dünya anlıyor" dedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev da Fransa'nın Londra ve Kiev'deki provokatörlere uyduğunu belirterek şu yorumda bulundu: "Bu tür tepkiyi, kendi halkına karşı saygısızlık olarak görüyorum. Belli ki iktidar, Fransa toplumundaki protesto eğilimlerin gerçek sebeplerini algılamış değil".

Kosaçev, "Kendi hatalarının hesabını Rusya'ya çıkaran küresel looser'ler ligine yeni bir üye katıldı" diye kaydetti.