Dünya Rus Senatör Kosaçev Amerikan demokrasisi her iki ayağının üzerinde topallıyor
ASYA

Rus Senatör Kosaçev: Amerikan demokrasisi her iki ayağının üzerinde topallıyor

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi. ABD'de demokrasi bayramının artık sona erdiğini kaydeden Kosaçev, Trump'ın “narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığının” Washington’daki olaylara sebep olduğunu savundu.

Haber Merkezi AA
Konstantin Kosaçev, ABD’nin artık demokrasi konusunda bir rota çizemediğini söyledi.
Konstantin Kosaçev, ABD’nin artık demokrasi konusunda bir rota çizemediğini söyledi.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi.

Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi.

Washington’daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump’ın “narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı” olduğunu savundu.

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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

Olayların diğer sebebinin ise 3 Kasım’da düzenlenen seçimin sonuçlarındaki belirsiz kaymalar ve Georgia eyaletindeki seçim sonuçları olduğunu kaydeden Kosaçev, bu kez kaybeden tarafın, kazananları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçlamak için fazlasıyla gerekçesi olduğunu ileri sürdü. Kosaçev, “Açıkça Amerikan demokrasisi her iki ayağının üzerinde topallıyor.” ifadelerini kullandı.

Demokrasi bayramının artık sona erdiğini kaydeden Kosaçev, ABD’nin artık demokrasi konusunda bir rota çizemediğini, bu nedenle artık onu belirleme ve hatta başkalarına empoze etme hakkını da kaybettiğini vurguladı.

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Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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