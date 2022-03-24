Dünya Rus spikerin anonsu Bu kadar da olmaz dedirtti
ASYA

Rus spikerin anonsu 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde yıkım sürüyor. Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi AA
Rus spikerin anonsu Bu kadar da olmaz dedirtti
​Rus spikerin anonsu 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde yıkım sürüyor. Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.

Ukrayna televizyonları ve haber siteleri dehşet verici savaş görüntüleriyle dolu. Bombalanmış, harabe halindeki apartmanlar, ölü ve yaralı siviller, çok sayıda yanmış ve tahrip edilmiş Rus ordusuna ait araçlar.

SUÇU UKRAYNALILARA ATTILAR

Esir düşmüş Rus askerleri ve subayları gösteren onlarca video, kan ve cesetler Ukrayna resmi sosyal medyasını kaplıyor.

Ancak Rus televizyonlarında, Rus ordusunun yenilgileri ve kayıplarını görmek mümkün değil. Son olarak

Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.

Putin’in büyük planlarını engellemeyi başaran küçük kasaba
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda işler Vladimir Putin’in istediği gitmezken, küçük bir çiftçi kasabası gösterdiği mücadeleyle savaşta önemli bir rol oynadı.<br><br>Savaşın şimdiye kadarki en belirleyici muharebelerinden alanlarından biri olarak görülen yaklaşık 35 bin nüfuslu Voznesensk’te stratejik olarak önemli köprünün kontrolünün sağlanması adına iki gün boyunca büyük bir mücadeleler yaşandı.
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Rusya’nın bölgede göstereceği olası bir zafer durumunda, Rus kuvvetlerinin Karadeniz kıyısı boyunca daha batıya, stratejik öneme sahip Odesa limanına ve büyük bir nükleer santrale doğru ilerleyecekti.<br><br>Voznesensk’teki mücadelede yerel gönüllülerden oluşan ve bir ordu tarafından desteklenen Ukrayna birlikleri, önce köprüyü havaya uçurarak ve ardından işgalci orduyu doğuya 100 kilometreye kadar geri sürerek Rus planlarına büyük bir darbe indirdi.
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Voznesensk'in 32 yaşındaki belediye başkanı Yevheni Velichko, \"Bunu nasıl yaptığımızı açıklamak zor. Yerel halkımızın savaşçı ruhu ve Ukrayna ordusu sayesinde\" dedi.<br><br>Belediye Başkanı Velichko, Voznesensk’ta verilen ilk savunmadan üç hafta sonra Rus güçlerinin muhtemelen başka bir saldırısının yakın olduğu ve kasabanın savunucularının onları ikinci kez uzak tutacak silahlardan yoksun olduğu konusunda uyardı.
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Yevheni Velichko, \"Burası çok stratejik bir yer. Sadece kasabayı değil, arkasındaki tüm bölgeyi koruyoruz ve düşmanımızın sahip olduğu ağır silahlara sahip değiliz” diye konuştu.<br><br>Ukrayna'daki pek çok cephe hattında olduğu gibi, İngilizlerin tedarik ettiği tanksavar füzeleri, Voznesensk'teki durumu Rus ordusuna karşı çevirmede çok önemli olduğunu kanıtlarken, kasabayı 30'a kadar tank, zırhlı araç ve hatta bir helikopterle dolu hale getirdi. <br><br>\"Buradaki düşmanımızı ancak bu silahlar sayesinde yenebildik ve destekleri için ortaklarımıza teşekkür ederiz” diyen Belediye Başkanı, “Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Düşmanın konvoyları gelmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.<br><br>Voznesensk'in stratejik önemi, Rus kuvvetlerinin daha da güneyde, Ukrayna'nın en büyük ikinci nehri olan Güney Buh üzerinde daha da büyük bir köprüyü ele geçirememesinden kısa süre sonra netlik kazandı.
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Savaşın dördüncü haftasının sonunda Voznesensk, düzenli hava saldırısı sirenlerinin musallat olduğu hayalet bir kasaba durumundan çıkarken, bununla birlikte son haftalarda binlerce kişi, trenle ya da geniş, yuvarlanan buğday tarlalarından geçen çukurlu köy yollarında ayrıldı. <br><br> <br><br>Kasabasını Rus saldırısına karşı savunan yerel halktan Alexander, \"Bütün kasabanın muazzam bir çabasıydı\" derken \"Av tüfekleri kullandık, insanlar tuğla, kavanoz attı. Yaşlı kadınlar ağır kum torbaları yüklediler. Ruslar nereye bakacaklarını veya bir sonraki saldırının nereden geleceğini bilmiyorlardı” diye konuştu.
Putin’in büyük planlarını engellemeyi başaran küçük kasaba
Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırıda işler Rusya'nın istediği gibi gitmiyor. Putin'in beklediğinden daha yavaş ilerleyen Rusya ordusuna direnen küçük bir kasaba ise savaşın gidişatında önemli bir rol oynadı. 35 bin nüfuslu Voznesensk kasabası, başta Ukrayna ordusu destekli yerel halkıyla gösterdiği mücadele ile Rusya'nın savaş için kritik bölgelerde hakim olmasını engellerken, savaşın seyrini değiştirdi.

NATO aile fotoğrafı çekiminde samimi kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.<br>
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Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.<br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.<br>
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Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.<br>
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Liderler, daha sonra \"NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları\" toplantısına geçti.<br>
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NATO aile fotoğrafı çekiminde samimi kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.


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