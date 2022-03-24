​Rus spikerin anonsu 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde yıkım sürüyor. Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde yıkım sürüyor. Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.
Ukrayna televizyonları ve haber siteleri dehşet verici savaş görüntüleriyle dolu. Bombalanmış, harabe halindeki apartmanlar, ölü ve yaralı siviller, çok sayıda yanmış ve tahrip edilmiş Rus ordusuna ait araçlar.
SUÇU UKRAYNALILARA ATTILAR
Esir düşmüş Rus askerleri ve subayları gösteren onlarca video, kan ve cesetler Ukrayna resmi sosyal medyasını kaplıyor.
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Ancak Rus televizyonlarında, Rus ordusunun yenilgileri ve kayıplarını görmek mümkün değil. Son olarak
Rus devlet televizyonu, Rus kuşatmasının sonucu cehenneme dönen Mariupol'un havadan görüntüsünü yayınladı. Ancak spiker görüntüleri ""Elbette bunlar üzücü sahneler... Ukraynalı milliyetçiler, taş taş üstünde bırakmayarak geri çekiliyor." şeklinde duyurması tepkilere neden oldu.