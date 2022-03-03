Dünya Rus tankları nükleer tesise girdi
AVRUPA

Rus tankları nükleer tesise girdi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporjiya Nükleer Santrali yakınına ateş açıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus tankları nükleer tesise girdi
Zaporjiya Nükleer Santrali (Arşiv)

Reuters’ta yer alan son dakika bilgisine göre; Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Herashchenko, Zaporijya Nükleer Santrali’nin yakınındaki Energodar kasabasına tanklarla girdikten sonra ateş açtığını söyledi.

ÇERNOBİL'E DE GİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz 24 Şubat’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurmuştu.

25 Şubat’ta açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Çernobil Nükleer Santrali ve çevresindeki topraklarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek “Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri'nin birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alınmıştır. Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldı. Nükleer Santral çalışanları normal çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Santral çevresinde radyasyon normal seviyede” ifadesini kullanmıştı.

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