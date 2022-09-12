Rus turistler Avrupa'yı tercih etmiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatlerinin, bu yılın yaz döneminde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranda düştüğünü bildirdi.

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, 2022’nin ilk yarısında Rusların Avrupa’ya 1,2 milyon seyahat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

2019’un aynı döneminde 8 milyon Rusya vatandaşının Avrupa’yı ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatleri, bu yılın yaz döneminde ise 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında düştü.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’ya seyahatlerin sayısındaki sert düşüşün ana nedeni olarak havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar ve Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik katılaştırdığı vize politikaları gösterildi.

REKLAM

EKONOMİ Rus turiste tarifeli çözüm: Sezon başladı talep arttı