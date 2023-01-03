Rus üssü vuruldu: En az 63 asker öldü

Yılbaşı gecesi Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk yakınlarında gerçekleştirdiği roket saldırısında yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Çeşitli medya kuruluşlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Telegram kanalından yaptığı açıklamaya dayandırdığı iddialara göre, saldırı Rusya Başkanı Vladimir Putin’in 31 Aralık gecesi yaptığı yeni yıl konuşması esnasında gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus askerlerinin işgal edilen Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde bir okulda kurdukları karargaha ait olduğu iddia edilen binanın tamamıyla yerle bir olduğu görülüyor.

Ukrayna tarafı saldırılarda 400 Rus askerinin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını açıklarken, Rus yetkililer saldırıyı doğrulamakla beraber; 63 askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakam, Rus ordusunun bir seferde yaşadığı en yüksek asker kaybı oldu. Saldırı, ABD tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan işgalden bu yana benzer saldırılarda Rus ordusu önemli kayıplar vermişti.

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