Dünya Rus üssü vuruldu En az 63 asker öldü
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Rus üssü vuruldu: En az 63 asker öldü

Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın 31 Aralık gecesi yeni yıla girerken ağır bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Rus askerlerinin, işgal altındaki Donetsk’in Makiivka şehrindeki karargahları, ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vuruldu. Saldırıyı ilk duyuran Ukrayna 400 askerin öldüğünü, 300 askerin de yaralandığını iddia etti. Rus yetkililer ise ölü sayısını 63 olarak açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus üssü vuruldu: En az 63 asker öldü
​Yılbaşı gecesi Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk yakınlarında gerçekleştirdiği roket saldırısında yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Yılbaşı gecesi Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk yakınlarında gerçekleştirdiği roket saldırısında yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Çeşitli medya kuruluşlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Telegram kanalından yaptığı açıklamaya dayandırdığı iddialara göre, saldırı Rusya Başkanı Vladimir Putin’in 31 Aralık gecesi yaptığı yeni yıl konuşması esnasında gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus askerlerinin işgal edilen Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde bir okulda kurdukları karargaha ait olduğu iddia edilen binanın tamamıyla yerle bir olduğu görülüyor.

Ukrayna tarafı saldırılarda 400 Rus askerinin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını açıklarken, Rus yetkililer saldırıyı doğrulamakla beraber; 63 askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakam, Rus ordusunun bir seferde yaşadığı en yüksek asker kaybı oldu. Saldırı, ABD tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan işgalden bu yana benzer saldırılarda Rus ordusu önemli kayıplar vermişti.

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