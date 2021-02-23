​Ruslardan Ayn İsa’da kısmi çekilme

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmaların yaşandığı Ayn İsa’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya, kasabadaki bir askeri üssü boşalttı. M4 karayoluna yakın bölgelerin kontrolü için kurulan üssün boşaltılması, PKK/PYD’de panik havası yarattı. Örgütün basın yayın organları Rusya’nın bu adımının ardından Türkiye destekli grupların bölgeyi almak izin harekat başlatabileceği iddia edildi.

DÜNYA Rusya ve Esed asker yığıyor

PKK’NIN BAĞLANTISI KESİLECEK

Daha önce M4 karayolu üzerinde bulunan bazı bölgelerin devrini isteyen Rusya’nın bu yolla terör örgütünü baskı altına aldığı belirtiliyor. Rusya’nın boşalttığı bölgelere Suriye Milli Ordusu’nun alması durumunda Halep’in doğu kırsalındaki Ayn el-Arap (Kobani ) ile Rakka kırsalındaki Ayn İsa arasındaki bağlantı fiilen kesilecek.

AMERİKA’DAN RAHATSIZ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya bayraklarının indirilmesinin ardından Rus kuvvetlerinin Ayn İsa’daki üslerinde Rakka kırsalındaki üslerine doğru ilerlediğini doğruladı. Rusya’nın çekilmesinin sebepleri arasında Haseke kırsalındaki Amerika’nın yeni bir üs inşa etmesi ve ABD’nin PKK ile Tal Tamr bölgesinde yaptığı hamlelerden rahatsız olması olarak gösteriliyor.

REKLAM

DÜNYA Rusya PKK işgalindeki Haseke'ye birlik kuruyor

Tel Abyad’da 2 SMO askeri şehit