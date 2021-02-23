Dünya Ruslardan Ayn İsada kısmi çekilme
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​Ruslardan Ayn İsa’da kısmi çekilme

Ruslardan Ayn İsa’da kısmi çekilme

Suriye’de muhalifler ile PKK’lılar arasında çatışmaların sürdüğü Ayn İsa’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya, M4 karayolunun kontrolü için oluşturduğu bölgelerden çekildi. Kobani- Rakka-Ayn İsa üçgenindeki bölgede Rusların çekilmesi, PKK’da panik havası yarattı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Ayn İsa’da ayrılan Ruslar, Rakka kırsalındaki üslerine doğru hareket etti.
Ayn İsa’da ayrılan Ruslar, Rakka kırsalındaki üslerine doğru hareket etti.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmaların yaşandığı Ayn İsa’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya, kasabadaki bir askeri üssü boşalttı. M4 karayoluna yakın bölgelerin kontrolü için kurulan üssün boşaltılması, PKK/PYD’de panik havası yarattı. Örgütün basın yayın organları Rusya’nın bu adımının ardından Türkiye destekli grupların bölgeyi almak izin harekat başlatabileceği iddia edildi.

Rusya ve Esed asker yığıyor
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Rusya ve Esed asker yığıyor

PKK’NIN BAĞLANTISI KESİLECEK

  • Daha önce M4 karayolu üzerinde bulunan bazı bölgelerin devrini isteyen Rusya’nın bu yolla terör örgütünü baskı altına aldığı belirtiliyor. Rusya’nın boşalttığı bölgelere Suriye Milli Ordusu’nun alması durumunda Halep’in doğu kırsalındaki Ayn el-Arap (Kobani ) ile Rakka kırsalındaki Ayn İsa arasındaki bağlantı fiilen kesilecek.

AMERİKA’DAN RAHATSIZ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya bayraklarının indirilmesinin ardından Rus kuvvetlerinin Ayn İsa’daki üslerinde Rakka kırsalındaki üslerine doğru ilerlediğini doğruladı. Rusya’nın çekilmesinin sebepleri arasında Haseke kırsalındaki Amerika’nın yeni bir üs inşa etmesi ve ABD’nin PKK ile Tal Tamr bölgesinde yaptığı hamlelerden rahatsız olması olarak gösteriliyor.

Rusya PKK işgalindeki Haseke'ye birlik kuruyor
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Rusya PKK işgalindeki Haseke'ye birlik kuruyor

Tel Abyad’da 2 SMO askeri şehit

  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinden 2’sinin şehit olduğunu 7’si ise yaralandı. Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
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