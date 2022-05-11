Dünya Rusya 15 araçlık sivil konvoyu vurdu
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Rusya 15 araçlık sivil konvoyu vurdu

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv, Rusya'nın en sert saldırılarına maruz kalan kentlerden. Ancak Ukrayna güçleri bazı noktalardan Rusları püskürtüyor. Harkiv bölgesinde 4 köy Rus güçlerinden temizlendi. Ancak çatışma bölgesinden tahliye olmaya çalışan sivillere ait büyük bir konvoy Rus güçleri tarafından vuruldu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya 15 araçlık sivil konvoyu vurdu
Çatışma bölgesinden tahliye için ayrılan sivillere ait 15 araçlık konvoy Rus güçleri tarafından vuruldu.

Sivillere ait 15 araçlık konvoy. Kimi tamamen yanmış, kimi parçalanmış. Camında kurşun delikleri olanlar da var, içinde bir bebeğin bulunduğunu gösteren bebek arabaları taşıyanlar da. Görüntüler, Ukrayna'nın doğusunda Rusya sınırındaki Harkiv kentinden.

Ukrayna Ordusu, şehirdeki 4 köyü Rus işgalinden kurtardı. Ama çatışma bölgesinden tahliye için ayrılan sivillere ait 15 araçlık konvoy Rus güçleri tarafından vuruldu. Bir Ukrayna askeri, "Onlar bizim tahliye olmaya çalışan sivil vatandaşlarımızdı. Maalesef çocukları da yanındaydı. Otomatik silahla vurulmuşlar. Bir araç top mermisi ile vurulmuş. Muhtemelen tank ya da zırhlı araç tarafından. Epeyce öldürülen insan vardı ve maalesef aralarında çocuklar da vardı" dedi.

Bu bölge artık Rus güçlerinden temizlendi. Harkiv'in Staryi Saltiv köyünde yeniden Ukrayna bayrağı dalgalanıyor. Köy sakini bir kadın, "Çok kötü şartlarda yaşıyorduk. Yiyecek yoktu, elektrik yoktu, hayatla bağımız kesilmişti" ifadelerini kullandı.

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