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Dünya

Rusya: ABD Suriye'deki birliklerini tahkim ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ülkesinin ABD'nin Suriye'deki birliklerini tahkim ettiğine yönelik istihbarat aldığını açıkladı.

09:21 . 22/06/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv.

Arşiv.

Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan haberde Lavrentiev'in
"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ve uzun süredir yasadışı şekilde işgal ettiği Al-Tanf'da askeri birliklerini tahkim ettiği yönünde istihbarat var"
dediği belirtildi.

Suriye'de varlığını sürdüren Rus güçleriyle ABD arasında son dönemde gerilim artıyor.


Suriye Al Tanf’ta ABD-Rusya gerilimi

Amerikalı bir yetkili, Rusya'nın DEAŞ'la mücadele sırasında ABD ve koalisyon birlikleri ile Rus güçleri arasında çıkabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için yapılan hava protokolünü tek taraflı olarak bitirdiğini duyurdu.


ABD'nin Orta Doğu'daki hava operasyonlarından sorumlu komutanı Korgeneral Alexus Grynkewich Rus jetlerinin ABD üslerinin üzerindeki hava sahasını yaklaşık 25 kez ihlal ettiğini açıklamıştı.


Rusya da benzer şekilde Amerikan pilotlarının Rus uçaklarının yakınında, silah sistemlerini aktive etmek gibi profesyonellikten uzak hareketler yürüttüğünü ileri sürüyor.



#Rusya
#ABD
#Suriye
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