Rusya: ABD Suriye'deki birliklerini tahkim ediyor

"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ve uzun süredir yasadışı şekilde işgal ettiği Al-Tanf'da askeri birliklerini tahkim ettiği yönünde istihbarat var"

"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ve uzun süredir yasadışı şekilde işgal ettiği Al-Tanf'da askeri birliklerini tahkim ettiği yönünde istihbarat var"

Amerikalı bir yetkili, Rusya'nın DEAŞ'la mücadele sırasında ABD ve koalisyon birlikleri ile Rus güçleri arasında çıkabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için yapılan hava protokolünü tek taraflı olarak bitirdiğini duyurdu.