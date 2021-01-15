Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor

Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daveti üzerine aşı olduğunu söyleyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.