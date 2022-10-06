Dünya Rusya açıkladı 700 bin kişinin kaçtığı doğru değil
AVRUPA

Rusya açıkladı: 700 bin kişinin kaçtığı doğru değil

Kremlin bugün, binlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmaya sevkedeceği tahmin edilen seferberliğin başlamasından sonra 700,000 kişinin ülkeden kaçtığı iddiasını reddetti. Basın toplantısında gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı "kısmi seferberlik" çağrısının sonrasında kaç kişinin ülkeyi terkettiğinin bilinmediğini söyledi.

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Rusya açıkladı: 700 bin kişinin kaçtığı doğru değil
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Kremlin bugün, binlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmaya sevkedeceği tahmin edilen seferberliğin başlamasından sonra 700,000 kişinin ülkeden kaçtığı iddiasını reddetti.

Basın toplantısında gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı "kısmi seferberlik" çağrısının sonrasında kaç kişinin ülkeyi terkettiğinin bilinmediğini söyledi.

Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
FOTOĞRAF 7
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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

Savaşın başından itibaren Rusya'da beklenen seferberlik kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalayarak yürürlüğe soktuğu uygulama ile 300 bine yakın asker silah altına alınmaya başlandı.
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Rusya'da savaş karşıtı erkekler, ilan edilen seferberlikle ülkeyi terk etmeye başladı.

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Doğu'da Gürcistan'a akın eden Ruslar, Batıda Finlandiya sınırına dayandı.

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İmkanı olan ülkeyi terk ederken yaş ortalaması oldukça yüksek binlerce Rus ise orduya teslim oldu.

Silah altına alımlar devam ediyor. Birliklerine gelen Rus askerler aileleri ile vedalaşıp orduya katılıyor.

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Büyük oranda tamamlanan girişlerden sonra eğitimler de başladı.

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Eğitimin başladığı yerlerden biri de Rostov.
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Rostov'da askere alınanların eğitimi başlarken yaşlı askerlerin sayısı dikkat çekiyor.
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Rusya'da ilan edilen seferberlikten sonra ülkeyi terk edemeyen ve silah altına alınan Rusların eğitimine başlanırken yaş ortalamasının yüksekliği dikkat çekiyor.

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