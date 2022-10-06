Rusya açıkladı: 700 bin kişinin kaçtığı doğru değil

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...



Savaşın başından itibaren Rusya'da beklenen seferberlik kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalayarak yürürlüğe soktuğu uygulama ile 300 bine yakın asker silah altına alınmaya başlandı.