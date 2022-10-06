Rusya açıkladı: 700 bin kişinin kaçtığı doğru değil
Kremlin bugün, binlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmaya sevkedeceği tahmin edilen seferberliğin başlamasından sonra 700,000 kişinin ülkeden kaçtığı iddiasını reddetti. Basın toplantısında gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı "kısmi seferberlik" çağrısının sonrasında kaç kişinin ülkeyi terkettiğinin bilinmediğini söyledi.
Kremlin bugün, binlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmaya sevkedeceği tahmin edilen seferberliğin başlamasından sonra 700,000 kişinin ülkeden kaçtığı iddiasını reddetti.
Basın toplantısında gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı "kısmi seferberlik" çağrısının sonrasında kaç kişinin ülkeyi terkettiğinin bilinmediğini söyledi.