Dünya Rusya ardında iz bırakmadı
ASYA

Rusya ardında iz bırakmadı

Rusya, “tahıl koridoru için iyi niyet göstergesi” iddiasıyla çekildiğini duyurduğu Yılan Adası’nı fosfor bombalarıyla vurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Rusya ardında iz bırakmadı
Arşiv.

Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus kontrolündeki Kırım Yarımadası’ndan kalkan iki Su-30 savaş uçağının adayı bombaladığını duyurdu. Rus güçlerinin, perşembe günkü çekilme sonrası arkasında iz bırakmamak ve bölgeye yerleştirdiği savunma sistemlerini yok etmek amacıyla böyle bir saldırı düzenlediği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, adadan çekilmeyi, Karadeniz’deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına müdahale etmeyeceğini gösterme amaçlı bir ‘iyi niyet jesti’ olarak nitelemişti.

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