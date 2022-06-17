Dünya Rusya asker alımında zorlanıyor Gönüllü askere yazılacaklara aylık 4 bin dolar öneriyor
AVRUPA

Rusya asker alımında zorlanıyor: Gönüllü askere yazılacaklara aylık 4 bin dolar öneriyor

Rusya, 24 Şubat'ta başladığı Ukrayna’daki işgalini sürdürürken bir yandan da askeri kayıplarının yerini doldurmaya çalışıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rusya asker alımında zorlanıyor: Gönüllü askere yazılacaklara aylık 4 bin dolar öneriyor
Rusya, işgal için gönüllü asker olacaklara aylık 4 bin dolar (yaklaşık 70 bin lira) öneriyor.

Rusya, 24 Şubat'ta başladığı Ukrayna’daki işgalini sürdürürken bir yandan da askeri kayıplarının yerini doldurmaya çalışıyor. Ukrayna’da yaşananları işgal veya savaş olarak adlandırmaktan kaçınan Moskova, bu sebepten dolayı ülke içinde genel bir seferberlik kararı henüz almadı. Fakat yeni asker ihtiyacı duyan Kremlin, boşluğu doldurma adına yeni adımlar atıyor.

İşgal için gönüllü asker olacaklara aylık 4 bin dolar (yaklaşık 70 bin lira) öneren yeni plan çerçevesinde günlük de 55 dolar (yaklaşık bin lira) gibi bir bonus ödemesi gerçekleştirilecek. Bunların dışında askerlik için başvuruda bulunanlara düşük faizli ev kredisi imkanı da sunulacak. Kremlin, bu şartlar karşılığında temmuz ayı içinde orduya 130 bin yeni asker katılımı bekliyor.

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