Rusya: Batı Ukrayna ile çözümü sürecini engelliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'deki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakü'deki teması sırasında görüştüğü konular hakkında bilgi veren Şoygu, "görüşmelerde Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması, Batı'nın bölgedeki süreçlere müdahalesi, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3 formatını" ele aldıklarını söyledi.
İran'a dün ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Şoygu, İran'daki görüşmelerinde Suriye ve Lübnan-İsrail sınırındaki durumu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da başkent Tahran'da suikasta uğraması ile ilgili konuları ele aldığını belirtti.
"Ukrayna, Putin'in teklifine tepkisiz kaldı"
Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, haziranda "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönündeki teklifini hatırlattı.
Şoygu, Ukrayna'nın bu teklife tepkisiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaşmaya devam ettiğini söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini öne sürdü.