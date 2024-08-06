Rusya: Batı Ukrayna ile çözümü sürecini engelliyor

"İki ay içinde birliklerimizin kurtardığı topraklara 420 kilometrekare eklendi. Ukrayna ordusu, 115 bin askerini kaybetti. Bu büyük bir rakam. Yani bir ayda neredeyse 60 bin asker kayıp. Eğer Başkan'ımızın talepleri yerine getirilseydi, tüm bunlar durdurulabilirdi. Bu nedenle pozisyonumuz net: birliklerimiz ilerleyecek"