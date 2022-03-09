​Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, bugün Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurdu. Çocuk merkezi, saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına dair bir açıklama henüz yapılmadı.
Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan çocuk hastanesinin Rus uçaklarının Mariupol'a düzenlediği hava saldırısı sırasında yok edildiği duyuruldu.
Açıklamada kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığı aktarıldı.
"YIKIM DEVASA"
Mariupol Belediye Meclisi ise, hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.