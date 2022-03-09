Dünya Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı
AVRUPA

Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, bugün Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurdu. Çocuk merkezi, saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

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Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı
​Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan çocuk hastanesinin Rus uçaklarının Mariupol'a düzenlediği hava saldırısı sırasında yok edildiği duyuruldu.

Açıklamada kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığı aktarıldı.

"YIKIM DEVASA"

Mariupol Belediye Meclisi ise, hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.

Rusya'nın bombaladığı çocuk hastanesi kullanılamaz hale geldi
OYNAT 00:49
Rusya'nın bombaladığı çocuk hastanesi kullanılamaz hale geldi
Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduğu bildirildi. Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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