Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, bugün Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurdu. Çocuk merkezi, saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

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