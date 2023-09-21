Rusya 'dan akaryakıt hamlesi: Benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi

Benzin ve motorin ihracatına geçici kısıtlama getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak." ifadesi kullanıldı.