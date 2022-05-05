Dünya Rusya Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
AVRUPA

Rusya Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Danimarkalı 4 diplomatın sınır dışı edildiği aktarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta diğer ülkelerle ilgili de diplomatik kararlar alınıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın misilleme olarak Danimarkalı 4 diplomatı ve 3 çalışanı sınır dışı ettiği belirtilirken, diplomatlara ve çalışanlara 2 hafta içinde ülkeyi terk etmeleri bildirildi. Bakanlık ayrıca, Rusya’nın gelecek günlerdeki düşmanca eylemlere karşı ek önlemler alma hakkını da saklı tuttuğunu ifade etti.

'Sorunlu bir karar'

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rusya tarafından alınan kararı doğrulayarak, “Bu tamamen haksız ve derin problemler içeren bir karardır. Rusya artık gerçek bir diyalog ve diplomasi kurmayı istemiyor” açıklamasında bulundu. Kofod ayrıca, geçen ay sınır dışı edilen 15 Rus çalışanın diplomat değil, istihbarat ajanı olduğunu söyledi.
Danimarka geçen ay, Ukrayna’nın Bucha kentinde toplu mezarların bulunduğu ve sivillerin öldürüldüğü yönündeki raporların ardından, başkent Kopenhag’daki büyükelçilikte bulunan 15 Rus çalışanı sınır dışı etmişti.

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