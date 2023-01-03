Dünya Rusya Denetsk bölgesinde 130dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı
ASYA

Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi. Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 807 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 382 tank ve zırhlı araç, 967 çok namlulu roketatar, 3 bin 768 obüs ve havan topu, 7 bin 900 askeri özel araç yok edildi." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Denetsk bölgesinde 130dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov.

Ukrayna-Rusya savaşında cephelerden ölü haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı askeri öldürüldüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönünde 40'tan fazla, Donetsk yönünde 90'dan fazla, Güney Donetsk yönünde ise 30'dan fazla Ukrayna askerinin saldırılarda öldürüldüğünü öne süren Konaşenkov, Liman yönündeki saldırılarda ise 120'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

Konaşenkov, "Bunun dışında Rusya hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli saldırıları sonucunda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kramatorsk ve Maslyakovka yerleşim birimlerinde 'Yabancı Lejyon' isimli birliğin geçici konuşlandığı noktalarda 130'dan fazla yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Donetsk'te Drujkovka tren istasyonu civarındaki Ukrayna ordusunun askeri teçhizatlarına yönelik hava ve roket saldırıları yaptıklarını dile getiren Konaşenkov, bu saldırılarda 2 adet ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS, 4 adet Çekya yapımı çok namlulu roketatar RM-70 Vampire, 800'den fazla çok namlulu roketatar mermisi, 6 askeri araç ve 120'ye yakın Ukrayna askerinin vurulduğu bilgisini aktardı.

Konaşenkov, Bahmut ve Çervonaya Dibrova yerleşim birimlerinde 3 adet ABD yapımı M-777 obüsün imha edildiğini kaydederek, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 807 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 382 tank ve zırhlı araç, 967 çok namlulu roketatar, 3 bin 768 obüs ve havan topu, 7 bin 900 askeri özel araç yok edildi." diye konuştu.

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