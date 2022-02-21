Rusya Devlet Başkanı Putin: Bugün karar vereceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.

Kremlin Sarayı'nda basına açık olarak yapılan toplantı, aynı anda Rus devlet kanallarından yayınlandı. Toplantı esnasında Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısı konusunda güvenlik konseyi üyelerinin hepsinin tek tek görüşünü aldı.

Konsey üyelerinin tamamı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasından yana görüş ifade etti.

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"KARAR BUGÜN ALINACAK"

Donbas'taki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin tanınması konusunu önceden güvenlik konseyi üyeleri ile müzakere etmediğini belirten Putin, herkesin görüşlerini dinlediğini aktardı. Putin, "Karar bugün alınacak." dedi.

"BATI'YA 2-3 GÜN SÜRE VERİLMESİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEK"

Toplantı esnasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk ve Lugansk'taki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde yönetimlerin tanınması gerektiğini belirterek, "Başka bir yol göremiyorum. Batı'ya 2-3 gün süre verilmesi önerisinin ise bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

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"BİZE TANIMAKTAN BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Donetsk ve Lugansk'taki sözde yönetimlerin tanınmasını desteklediklerini belirterek, "Bize kesinlikle tanımaktan başka seçenek bırakmadılar." ifadesini kullandı.

"RİSKLERİ İYİ ÇALIŞTIK"

Başbakan Mihail Mişustin de Rus hükümeti olarak ayrılıkçı sözde yönetimlerin tanınmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Olası tepkilere yönelik uzun süredir çalışma yürütüyoruz. Riskleri iyi çalıştık." diye konuştu.

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