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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin devletinin kurulması bir gereklilik

Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi. Putin, "İsrail - Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği" dedi.

15:24 . 10/10/2023 Salı
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Putin

Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi.

Putin, "İsrail - Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro İsrail'i 'soykırım' yapmakla suçladı: Ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir
Venezuela Devlet Başkanı Maduro İsrail'i 'soykırım' yapmakla suçladı: Ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Maduro, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir" ifadelerini kullandı.



#Putin
#Rusya
#Filistin
12 dakika önce
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