Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin devletinin kurulması bir gereklilik

Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi.
Putin, "İsrail - Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Maduro, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Gazze-İsrail hattında tırmanın gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. İsrail medyasında barış çabalarına öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takındığı sakin tavır belirtilerek, "Erdoğan, barış konusunda baskı yapıyor. Herzog'u Gazze'nin toplu cezalandırılmaması konusunda uyardı" denildi. Öte yandan Amerikan medyasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine vurgu yapıldı.