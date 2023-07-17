Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya'dan bir yanıt gelecek

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.