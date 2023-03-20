Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'den dört buçuk saatlik görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ilk defa Rusya'yı ziyaret etti. Moskova'ya inen Çinli liderin ziyaretini dünya yakından takip ediyor. Dünya basınında, Putin için Şi'nin Kremlin'deki varlığı bir prestij ziyareti ve diplomatik bir zafer olarak yorumlandı.