Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'den dört buçuk saatlik görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen gayri resmi görüşme dört buçuk saat sürdü.
- Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alındığı ifade edildi.
Resmi görüşme yarın
Resmi görüşme yarın
Putin ve Şi arasındaki resmi görüşme yarın TSİ 15.00'te Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek.
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1 saat önce