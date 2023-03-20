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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'den dört buçuk saatlik görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Ukrayna savaşından sonra ilk kez Rusya'yı ziyaret etti. Şi'nin Putin ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme dört buçuk saat sürdü.

23:00 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen gayri resmi görüşme dört buçuk saat sürdü.


  • Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alındığı ifade edildi.

Resmi görüşme yarın

Putin ve Şi arasındaki resmi görüşme yarın TSİ 15.00'te Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek.




#Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
#Rusya
#Vladimir Putin
1 saat önce
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