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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi görüşmesi 4,5 saat sürdü

Çin lideri, Xi Jinping , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Xi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkında Cuma günü tutuklama kararı almasının ardından Rusya lideriyle biraraya gelen ilk lider oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşme 4,5 saat sürdü.

07:36 . 21/03/2023 الثلاثاء
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Çin lideri, Xi Jinping , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Çin lideri, Xi Jinping , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Kremlin'de biraraya gelen iki liderin birbirlerine "sevgili dostum" diye hitap etmesi de dikkat çekti. Putin, Çin'in geçen ay Ukrayna krizinin çözümü için sunduğu 12 maddelik çözüm önerisini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.


Gayriresmi görüşme 4,5 saat sürdü


Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilen gayriresmi görüşme 4,5 saat sürdü.


Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alındığı ifade edildi.


Putin ve Xi arasındaki resmi görüşme TSİ 15.00'te Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek.


Batı'da memnuniyetsizliğe yol açıyor


Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ise Çin'in barış önerileri ve attığı adımlardan derin şüphe duyuyor.


Pekin'in, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınamaması ve ekonomik olarak yaşam desteği sunması Batı'da memnuniyetsizliğe yol açıyor.


Amerikan yönetimi ve NATO, Çin'in Rusya'ya silah yardımı yapmasından da endişe duyuyor. Pekin bu konuda uyarıldı.


Çin yönetimi iddiaları reddediyor.



#Rusya
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#Moskova
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