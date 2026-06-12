Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya gözdağı: Asla böyle bir girişimde bulunmayın

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya gözdağı: Asla böyle bir girişimde bulunmayın

22:4512/06/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunların müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, Rusya'nın ulusal çıkarlarının dikkate alınması şartıyla görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Putin, "Düşmanlarımıza verebileceğimiz tek bir tavsiye var: Rusya ile savaşmayın, asla böyle bir girişimde bulunmayın." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunları müzakere yoluyla çözme çağrısında bulunarak, "Bunun ültimatom değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız. Ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Günü vesilesiyle Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" yer alan askerlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Putin, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı "düşmanca" eylemlerde bulunduğunu belirterek "Rusya tek başına Batı'yı temsil eden NATO'ya karşı koyuyor. Onlar, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratamadı ve uğratamayacak." ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerinin teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişim düzeyinin yüksek olduğuna işaret eden Putin, bu nedenle ülkesinin onlardan her zaman bir adım ileride olması gerektiğini vurguladı.

Uydu internet ağı geliştiren "Bureau 1440" Rus şirketinin Starlink uydu alıcısı benzeri sistemler geliştirdiği bilgisini paylaşan Putin, uzaya 16 uydunun fırlatıldığını ve bunların bazı özelliklerinin Starlink'ten üstün olduğunu söyledi.

Putin, hava savunma sistemlerini güçlendirdiklerini, FPV dronları ve yapay zekayla donanımlı dronların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Batı ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Putin, "Düşmanlarımıza verebileceğimiz tek bir tavsiye var: Rusya ile savaşmayın, asla böyle bir girişimde bulunmayın. Gelin barış içinde yaşayalım ve tüm sorunları müzakereler yoluyla çözelim. Bunun ültimatom değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız. Ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirten Putin, "Topraklarımızı yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Bunu başaracağız. Kimsenin bundan şüphesi yok." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'da 700 bin Rus askerinin savaştığı bilgisini paylaştı.


#Vladimir Putin
#Rusya
#Avrupa
#Batı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izleme! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır? Kurulum detayları