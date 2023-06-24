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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.

10:03 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "
Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız."
ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin darbe girişimi sonra ilk kez açıklama yaptı.


Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:


"Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var.

Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmek istiyor.

Rusları Ruslara karşı savaştırarak Rusya'yı parçalamak istiyorlar. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.

Bu bir silahlı ayaklanma.

Devletimizi savunmaya hazırız. Karşımızda olan hainliktir. Wagner’in arasında hainler var. Silahlı isyanı organize ettiler. Devletimize karşı bir iç ayaklanma Rusya’ya darbedir. Bunun cezası çok ağır olacaktır. Her biri cezasını alacak.

Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı, cezası verilecek.

Bunun cezası çok ağır olacak."


#Rusya
#Vladimir Putin
#Wagner
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