Rusya Devlet Başkanı Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Devletimizi savunmaya hazırız. Karşımızda olan hainliktir. Wagner’in arasında hainler var. Silahlı isyanı organize ettiler. Devletimize karşı bir iç ayaklanma Rusya’ya darbedir. Bunun cezası çok ağır olacaktır. Her biri cezasını alacak.