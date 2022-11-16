Rusya diplomatik statüdeki Polonyalıyı gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) alkol ihracatı için sahte belgeler düzenleyerek karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla diplomatik statüye sahip Polonyalı bir kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Rus yetkililer, Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası’nda Stratejik Planlama ve Kalkınma Departmanı Müdürü olduğu belirtilen Malgorzata Boksznajder isimli kadının 20 bin Euro rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığını ileri sürerken, Polonyalı kadınla birlikte 3 Rus vatandaşının da gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda 2 milyon dolar değerinde 40 tondan fazla alkole el konulduğu, Rusya tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Polonyalı Boksznajder’e ülkeyi terk etmesi için 1 hafta süre verildiği aktarıldı.

REKLAM

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina ise konunun Polonya diplomasisiyle ilgisinin bulunmadığını, gözaltına alınan Polonyalı kadının uluslararası bir organizasyonun çalışanı olduğunu, Polonya Büyükelçiliği’nden herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını bildirdi.

DÜNYA Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin görüşebilir

DÜNYA Rusya: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait