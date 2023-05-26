|
Dünya

Rusya Dnipro kentine saldırı düzenledi: Hastane ağır hasar aldı

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında bir hastane ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

14:44 . 26/05/2023 Cuma
AA
Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ölenlere başsağlığı diledi.

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ölenlere başsağlığı diledi.

Rusya’nın Dnipro’ya bugün yaptığı füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı. Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, binanın hem ruhsal sağlık ve hem de veterinerlik kliniği olarak hizmet verdiğini belirterek füze saldırısında binanın büyük ölçüde hasar gördüğünü, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını vurguladı.


Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ise “Ukrayna sağlık tesisleri ve sivil unsurlar yeniden saldırı altında. Dnipropetrovs'k bölgesindeki bir psikolojik dispanseri füzelerle vurmak korkunç bir sinizm. Ölenler ve yaralananlar var. Bu terör saldırısında mağdur olan herkese başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı.



#Rusya
#Dnipro
#hastane
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya Yalıhüyük Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023