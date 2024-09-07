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Dünya

Rusya Donetsk'te Kalinovo yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kalinovo yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

15:33 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Kalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi yer aldı.


Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kalinovo yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.


Son 24 saatte 139 bölgede roket parçaları ve insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri, yabancı yapımı topçu depoları, askeri havaalanı altyapısı ile Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 98 İHA, 578 hava savunma füze sistemi, 17 bin 953 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 226 obüs ve havan topu ile 25 bin 766 özel askeri araç imha edildi"

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 8 yerleşim birimini kontrol altına aldı.



#Rusya
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#savaş
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