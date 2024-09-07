Rusya Donetsk'te Kalinovo yerleşim birimini ele geçirdi

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 98 İHA, 578 hava savunma füze sistemi, 17 bin 953 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 226 obüs ve havan topu ile 25 bin 766 özel askeri araç imha edildi"