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Dünya

Rusya: Donetsk'te New York yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde New York yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

15:07 - 20/08/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.


Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada,
"Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretsk kentsel alanındaki en büyük yerleşim birimlerinden biri Novgorodskoye'yi (New York) kurtardı"
ifadelerine yer verildi.

Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 192 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 345 tank ve zırhlı araç, 1415 çok namlulu roketatar, 13 bin 444 obüs ve havan topu ile 24 bin 945 özel askeri araç imha edildi"



#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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