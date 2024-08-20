Rusya: Donetsk'te New York yerleşim birimini ele geçirdik

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 192 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 345 tank ve zırhlı araç, 1415 çok namlulu roketatar, 13 bin 444 obüs ve havan topu ile 24 bin 945 özel askeri araç imha edildi"