Dünya Rusya dost olmayan ülkeler listesini genişletti
AVRUPA

Rusya 'dost olmayan' ülkeler listesini genişletti

Rusya hükümeti, ‘dostane olmayan ülkeler’ listesini genişletti. Listeye Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya dahil edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya dost olmayan ülkeler listesini genişletti
Arşiv

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine silah kaçakçılığı vakaları tespit ettiğini, silahların suç ve terör unsurlarının eline geçme riskinin olduğunu duyurdu.

Yerel sakinlerin evlerini soyuluyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rus üniformaları giymiş Ukraynalı askerlerin Slavyansk kentinde yerel sakinlerin evlerini soyduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi.

Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
DÜNYA
Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
Bunlar Türkiyeyi batırır

'Bunlar Türkiye'yi batırır'

​CHP'li Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze konuştu...
Kilosu 4 bin euro

Kilosu 4 bin euro

Dünyanın en pahalı mantarı: Samsun'da yetiştirilecek.
Wall Street Journalden Türkiyenin savunma sanayine övgü: Küresel bir oyuncu haline geldi

Kurtaracak proje belli oldu

Kurtaracak proje belli oldu

Bölgede jandarma nöbet tutuyor.

Bu tünelden kimse sağ çıkamadı: Kanlı savaşta akıl almaz yöntem.

20 bin 800 hektar alan küle döndü.

Mezarın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.

Beşi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.