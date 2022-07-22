Rusya 'dost olmayan' ülkeler listesini genişletti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine silah kaçakçılığı vakaları tespit ettiğini, silahların suç ve terör unsurlarının eline geçme riskinin olduğunu duyurdu.
Yerel sakinlerin evlerini soyuluyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rus üniformaları giymiş Ukraynalı askerlerin Slavyansk kentinde yerel sakinlerin evlerini soyduğunu belirtti.
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi.