Rusya duyurdu: Donetsk'te bir yerleşim birimini ele geçirdik

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 166 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17 bin 969 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 358 obüs ve havan topuyla 25 bin 825 özel askeri araç imha edildi"