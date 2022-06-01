Dünya Rusya duyurdu Türkiye Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım edecek
AVRUPA

Rusya duyurdu: Türkiye Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesine ilişkin konuştu. Lavrov, iki liderin Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye’nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya duyurdu: Türkiye Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temaslarının son durağı olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’taki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

  • Gerçekleştirdiği zirvelerin sonuçlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesine değinerek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye’nin yardım etmesi konusunda anlaştı" dedi.

Limanlardan gemi çıkışları yapılamaması nedeniyle dünyadaki gıda krizine atıfta bulunan Lavrov, Rusya’nın dünyaya tahıl arzında sorun olmadığını belirterek, "Rusya’nın gerektiğinde dünyaya tahıl arzını sağlamada herhangi bir sorunu yok" diye konuştu.

'Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız' diyen Putin tek şartını açıkladı
DÜNYA
'Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız' diyen Putin tek şartını açıkladı

“Açıkça tek kutuplu dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyorlar”

Ukrayna’daki son durumun yanı sıra batılı ülkeler ile yaşanılan diplomatik krizlere de değinen Lavrov, "Ne yazık ki batılı dostlarımız çizgiyi kendi önceliklerine ve koşullarına çektiler. Açıkça tek kutuplu dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyorlar ve bunların kurallara uygun olduğunu söylüyorlar. Ancak kurallar batı tarafından geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

“Bu batıyı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur”

Ukrayna tarafının batılı ülkelerden silah talep ederken gösterdiği tavra tepki gösteren Lavrov, "Kiev rejiminin kategorik olarak ticari anlamda batılı liderlerden talep ettiği şey öncelikle nezaketsizliğin tüm sınırlarını aşıyor. Bu batıyı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur. Aklı başında batılı politikacılar çatışmanın büyümesi risklerini görüyorlar ve bu tür senaryoları kabul etmiyorlar. Ancak açık bir şekilde belirtmek isterim ki Avrupa Birliği’nin kuzeyindeki ülkelerde hırslarını tatmin etmek için bu çılgınlığın üstüne gitmeyi arzulayan politikacılar var" dedi.

Lavrov ayrıca, üçüncü ülkeleri Ukrayna’daki çatışmalara dahil olmaması konusunda uyardı.

Rusya Hollanda’nın ardından Danimarka’ya da doğal gaz akışını kesiyor
EKONOMİ
Rusya Hollanda’nın ardından Danimarka’ya da doğal gaz akışını kesiyor

Petrol fiyatları için korkutan tahmin: Ambargo uygulanırsa uçuşa geçecek
FOTOĞRAF 11
Title
Avrupa Birliği başlardaki kararsızlığına rağmen Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'dan petrol ithalatına ambargo uygulama kararı aldı.
Title
Bu adım Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzayan savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu mali kaynağı önemli ölçüde kesecekken, petrol fiyatlarını ise uçuşa geçirecek.
Title
Malezya merkezli petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirterek, \"Rus petrol ambargosu hayata geçirilirse varil başına 150 doları görmek mümkün.\" dedi.
Title
Hussein, Rus petrol ve gaz arzına alternatif bulmanın kısa sürede çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.
Title
Rus petrolüne yönelik AB ambargosunun küresel petrol arzı görünümünde ciddi değişikliklere yol açacağını dile getiren Hussein, şunları kaydetti:<br><br>\"Doğacak tüm risklere gözlerini kapatıp bu yaptırımı uygulamayı göze aldıklarını farz edersek, AB'nin Rus petrolünü ikame edebilmesi için yönünü Afrika, Orta Doğu ve ABD'ye çevirmesi gerekiyor. Bu da fiyatların fırlamasına yol açar. Bu durum en çok Çin ve Asya ülkelerinin işine yarayacak çünkü Rusya, petrol arzının devamlılığını sağlamak için bu ülkelere fiyat indirimi sunacak. Savaş bitmedikçe fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek. Rus petrol ambargosu hayata geçirilirse varil başına 150 doları görmek mümkün.\"
Title
Uluslararası Petrol Ekonomisti Mamdouh Salameh ise henüz Ukrayna krizi başlamadan yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının 2014'teki dip seviyelerden sonra en ciddi yükselişi gösterdiğini aktardı.
Title
Brent tipi ham petrolün varil fiyatının 2021'in ocak ayında yükselmeye başladığı ve yılı 95 dolarla kapattığı bilgisini paylaşan Salameh, fiyatların Ocak 2022'de 100 dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.
Title
Slameh, savaşın başlamasıyla varil başına 25-30 dolar artan petrol fiyatlarının piyasa dinamiklerine göre hareket ederek yükselişini yavaşlatmaya başladığını anlattı.
Title
Son gelişmelerin petrol fiyatlarının mevcut 115 dolar seviyelerinden daha da yukarı çıkacağını gösterdiğini dile getiren Salameh, \"Şu anda OPEC grubu ülkeleri de dahil olmak üzere günlük 2-2,5 milyon varilden fazla olmayan bir küresel yedek üretim kapasitesi söz konusu ve arz tarafındaki bu daralma fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırım kararını uygularsa Brent petrol varil başına 140 doları bulabilir.\" diye konuştu.
Title
Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırma Görevlisi Christof Rühl ise petrol fiyatlarının kısa vadede yükseliş trendine girdiğini, fiyatların son birkaç aydır yüksek dalgalanmalara rağmen 110 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ifade etti.
Title
Mevcut dönemin Çin de dahil olmak üzere küresel ekonomik aktivitede yavaşlama korkusu ve AB'nin Rusya'ya karşı petrol yaptırımlarını genişletmesi beklentileriyle geçtiğini belirten Rühl, \"Birincisi fiyatları aşağı çekiyor, ikincisi ise fiyatları yukarı çekiyor ve bu durum küresel petrol fiyatlarında kaydedilen dalgalanmaları açıklıyor. Bu oynaklığın devam edeceğini öngörüyorum. Ürün tarafında küresel bir uyuşmazlık var. Benzin ve özellikle dizel fiyatları ham petrol fiyatlarından daha fazla arttı. Bu, gözden kaçırılan önemli bir husus.\" değerlendirmesinde bulundu.
Petrol fiyatları için korkutan tahmin: Ambargo uygulanırsa uçuşa geçecek
Ukrayna'nın işgalinin ardından Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına ambargo uygulama kararı alması petrol fiyatlarında ortaya çıkan yükselişi ateşleyecek. Savaş bitmedikçe fiyatlardaki yükselişin süreceğine dikkat çeken uzmanlar ambargo kararının uygulanması halinde petrol fiyatlarının nereye sıçrayabileceğine ilişkin endişe verici tahminlerini paylaştı.

Jorge Jesus Kadıköyde

Jorge Jesus Kadıköy'de

​Portekizli teknik adam Ülker Stadyumu'nu gezdi.
3600 ek göstergede sona gelindi

3600 ek göstergede sona gelindi

Detaylar belli oldu: Maaşları nasıl etkileyecek?
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şeriften Türkiyeye ilk resmi ziyaret

​Kumburgaz'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

​Manisa'da su kuyusunda petrol bulunan köyde sevinç hakim.

​Irak'ın kuzeyindeki inler yerle bir: 14 PKK'lı öldürüldü

'Çölün ortasında ağaç olur mu' dediler: Yedi yılda başardı.

​WhatsApp'ta yanlış yazmak artık sorun olmayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.