Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Esed rejimine çalışan militanları Libyada savaştıracak
ORTADOĞU

Rusya Esed rejimine çalışan militanları Libya'da savaştıracak

Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esed rejimini safında yer alan silahlı unsurları, Hafter'in saflarında aylık 1000'er dolar karşılığında savaştıracak.

Haber Merkezi AA
Suriye'de Esed rejimi saflarında binlerce militan yer aldı.
Suriye'de Esed rejimi saflarında binlerce militan yer aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor.

Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet, 24 Nisan'dan bu yana Dera ilinde Esed rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

  • Görüşmelerde, Rus tarafı silahlı unsurlara Libya'da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşmeyi önerdi.

DERA'DA MİLİTAN TOPLUYORLAR

Bu teklife bir grup karşı çıkarken, bir grup ise sözleşmeyi kabul etti. Teklifi kabul edenler halihazırda, Dera'da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yapıyor.

Rusya'dan maaş alacak bu unsurlar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rus kamplarında hızlandırılmış eğitimlerin ardından, Libya'ya gönderilecek.

KUNEYTRA İLİNDE BENZER ANLAŞMA OLDU

Rusya, geçen ay da Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde para karşılığında Esed rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı.

Ruslarla aylık 1000'er dolar karşılığında el sıkışan Kuneytralı silahlı unsurlar, yakın zamanda Suriye'de devam eden eğitimlerin ardından Hafter saflarına katılacak.

Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
OYNAT 05:43
Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:


Abone Ol Google News
Döviz yasağı geliyor

Döviz yasağı geliyor

​Londra merkezli kur manipülatörlerine kötü haber.
Kahramanların hakkı ödenmez

Kahramanların hakkı ödenmez

​Hastalarının terini de siliyorlar, gözündeki çapağı da alıyorlar...
Maskedefiyat açıklandı

Maskede
fiyat açıklandı

8 Mayıs'tan itibaren satış yapılabilecek.
Eski günleri aratmadı

Eski günleri aratmadı

İstanbul'da toplu ulaşımda tedirgin eden görüntü.
Sosyal mesafeli tatil

Sosyal mesafeli tatil

Korona sonrası yeni sezon için hazırlıklara başlandı.
Hatice teyze <br>yardım bekliyor

Hatice teyze
yardım bekliyor

​Evlerinde kendiliğinden yangın çıkıyor, ıslak yatakta yatıyorlar...

Aracı olmak<br>için sıraya girdiler

Aracı olmak
için sıraya girdiler

İkinci el araçta dolandırıcılığı bitiren sistem.

OSB'lerdeki<br>şirketlere müjde

OSB'lerdeki
şirketlere müjde

​Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak.

Futbol dünyasını sarsan haber

Futbol dünyasını sarsan haber

Köklü kulüpte 38 kişide virüs tespit edildi.
Salgında<br>dev transfer

Salgında
dev transfer

Futbol Federasyonu Başkanı açıkladı.
Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

​THY'den yeni döneme ilişkin flaş karar.
Bir milyon<br>ceset torbası!

Bir milyon
ceset torbası!

Tokat'taki fabrika Avrupa ülkeleri için üretiyor.
Korona da neymiş!

Korona da neymiş!

​​E-5'in kenarında masa kurup piknik yaptılar...
Trump'ın darbecisinden itiraf

Trump'ın darbecisinden itiraf

​"Eğer başarılı olsaydık Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.