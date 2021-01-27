Dünya Rusya G7 ülkeleri ve AByi iç işlerine müdahale etmekle suçladı
ASYA

Rusya G7 ülkeleri ve AB'yi iç işlerine müdahale etmekle suçladı

Rusya, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'ni (AB) iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Rusya'nın uluslararası yasaları ihlal ettiği yönündeki suçlamaların "asılsız" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu açıklamayı, iç işlerine kabaca müdahale ve düşmanca adım olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilcisinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasını kınayan ortak açıklamasına tepki gösterildi.

Rusya'nın uluslararası yasaları ihlal ettiği yönündeki suçlamaların "asılsız" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu açıklamayı, iç işlerine kabaca müdahale ve düşmanca adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

G7 ülkelerinin uluslararası arenada otoritesini kaybettiği yorumu yapılan açıklamada, "G7 ülkeleri ve AB'yi uluslararası hukuk normları ve prensiplerine uymaya, gerçekleri çarpıtmak ve diğer savaş yöntemlerini kullanmaktan vazgeçmeye ve kendi vatandaşlarının sorunlarının çözümüne daha fazla ilgi göstermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilcisi, dün Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasını kınayan ortak açıklama yaparak, Moskova yönetimine Navalnıy'ı derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde 18 Ocak'ta kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

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