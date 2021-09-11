Rusya ile Belarus birleşiyor

Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Belarus yönetimi, Rusya ile birleşmenin önünü açacak anlaşmayı imzaladı. Kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyururken, Rus lider, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde mutabık kalındığını belirtti. İlerleyen dönemlerde iki devleti birleştirmesi öngörülen anlaşma, Avrupa devletleri üzerinde soğuk duş etkisi oluşturdu.

KARARI PUTİN AÇIKLADI

Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kremlin Sarayı’nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Lukaşenko ile 28 maddelik Birlik Devleti’nin programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, “Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim” ifadesini kullandı. Program, genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeyi, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmayı, ortak sanayi ve tarım politikaları uygulamayı amaçlıyor.

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Lukaşenko - Putin

İKİ DEVLETİN ÇIKARLARINA UYGUN

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko programla ilgili, “Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için karşılıklı çıkar özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı. Lukaşenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkati çekerek, Belarus ve Rus şirketler için adil rekabetin oluşması gerektiğini, entegrasyonun eşitlik, karlı ve verimli iş birliği için başlatıldığını vurguladı. Birlik Devleti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından uzun vadede Rusya ve Belarus’un yeniden birleşmesini öngörüyor.

DONETSK’İ ETKİLER ENDİŞESİ

Alınan kararın, Lukaşenko yönetimini zayıflatmak adına petrol endüstrisinden teknolojik-askeri ekipmanlara ve Avrupa Birliği fonlarına kadar pek çok alanda ekonomik yaptırım uygulayan Avrupa Birliği’nin küresel nüfuzuna yeni bir darbe olduğu değerlendiriliyor. Zira iki devletin birleşmesi halinde Rusya, Polonya ve Litvanya ile sınırdaş olacak. Öte yandan anlaşmanın, Ukrayna’daki Rus yanlısı isyancıların çoğunlukta olduğu Donetsk bölgesinin geleceği ile ilgili de soru işaretlerini arttırdığı kaydedildi.

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