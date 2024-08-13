Rusya ile Moldova arasında 'F-16' gerilimi

"Maalesef Rusya Dışişleri Bakanlığı, internetteki sahte haberlerden bilgi elde ediyor. Moldova, Ukrayna için verilen silah ve askeri teçhizatı, özellikle de uçakları hiçbir zaman almadı ve almayacak. Moldova tarafsız bir ülke ve ülkenin kurumları ileride de tarafsızlık ilkesine bağlı kalacak. Moldova topraklarına izinsiz ve yasa dışı asker ile mühimmat konuşlandıran tek ülke Rusya."