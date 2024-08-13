Rusya ile Moldova arasında 'F-16' gerilimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Moldova basınında, Batı'nın Ukrayna'ya teslim ettiği F-16 savaş uçaklarının Moldova'daki havaalanlarında konuşlandırılacağı ve Rus topraklarına saldırmak için uçuşlar yapacağı yönünde haberlerin çıktığı belirtildi.
Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Açıklamada, Moldova'nın askerileştirilme sürecinin devam ettiğine ve NATO ülkeleri ile askeri tatbikat düzenlediğine dikkat çekilerek, bunun, Moldova'nın Anayasası'nda yer alan tarafsız olma maddesine aykırı olduğu vurgulandı.
Moldova, F-16'lar ile ilgili bilgiyi yalanladı
Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise F-16 savaş uçaklarının Moldova'da konuşlandırılacağı yönündeki bilginin "sahte" olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: