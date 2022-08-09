Dünya Rusya İran uydusunu yörüngeye yerleştirdi
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Rusya İran uydusunu yörüngeye yerleştirdi

Rusya, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Lider Ayatollah Ali Khamenei'in batı'ya karşı birlikte çalışma sözü vermesinden sadece üç hafta sonra Salı günü güney Kazakistan'dan bir İran uydusunu yörüngeye fırlattı.

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Rusya İran uydusunu yörüngeye yerleştirdi
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Rusya'nın uzay ajansına göre, 11. Yüzyıl Pers şairi ve filozofu Ömer Hayyam'ın adını taşıyan 'uzaktan algılama uydusu' Kazakistan'daki Baikonur Kozmodromu'ndan bir Rus Soyuz roketi aracılığıyla fırlatıldı ve başarıyla yörüngeye girdi.

Resmi IRNA haber ajansı, İran'ın uzay ajansının uydudan gönderilen ilk telemetri verilerini aldığını söyledi.

Tahran, uydunun Moskova tarafından Ukrayna'daki istihbarat yeteneklerini artırmak için kullanılabileceği yönündeki iddiaları reddetti ve İran'ın "ilk günden itibaren üzerinde tam kontrol ve operasyona sahip olacağını söyledi."

ABD durumdan endişe duyuyor

Washington Post geçen hafta, ABD'li yetkililerin Rusya ile İran arasındaki yeni başlayan uzay işbirliğinden endişe duyduklarını ve uydunun yalnızca Ukrayna'da Rusya'ya yardım edeceğinden değil, aynı zamanda İran'a İsrail'deki potansiyel askeri hedefleri izlemek için ve daha geniş orta doğu görüşü imkanı vereceği için "benzeri görülmemiş yetenekler" sağlayacağından korktuklarını bildirdi.

  • İran, uydunun tarımsal amaçlar, radyasyon ve çevresel izleme de dahil olmak üzere bilimsel araştırmalar için tasarlandığını söyledi.

Rusya Şubat ayından bu yana İran'la ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor. Temmuz ayında Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kampanyasının başlamasından bu yana eski Sovyetler Birliği dışındaki ilk uluslararası gezisinde İran'ı ziyaret etti.
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